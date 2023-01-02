Küçükçekmece'de polis şüpheliyi 'bacağından' vurdu

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:20

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde gece saat 01.55'te, silahlı kavga ihbarı için olay yerine gelen polis ekiplerini görenlerden F.A. isimli bir kişi, iddiaya göre polise dönerek, "Siz kim oluyorsunuz bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz?" dedi.

BABASININ GÖZALTINA ALINMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

F.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada F.A.'nın oğlu F.A., polisin babasını gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede 2 polis yaralandı. Polis, çevredekilerin engelleme çabasına rağmen F.A.'yı alarak Emniyet'e götürdü.

TEKME ATARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler F.A.'nın işlemlerini yaparken, oğlu F.A. da ailesiyle birlikte polis merkezinin kapısında beklemeye başladı. Taşkınlık çıkardığı belirtilen oğul F.A. da gözaltına almak istedi.

Yapılan sorgusunda hakkında farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.A.'nın, kendisini gözaltına almak isteyen polislere tekme atarak kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

Polis, şüpheliyi tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polisin şüpheliyi vurma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bacağından vurulan F.A., tedavi için hastaneye kaldırıldı. Baba F.A.'nın da çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. F.A., Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest kalırken, yaralı olan oğlu ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.