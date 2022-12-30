Taksim'de atlı polisler yılbaşı öncesi 'devriye' gezdi

İstanbul Taksim'de yılbaşı öncesi devriye gezen atlı polisler turist ve yurttaşlardan ilgi gördü. Atlı polislere KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat Polisleri eşlik etti.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 17:49
Taksim'de atlı polisler yılbaşı öncesi 'devriye' gezdi
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Yeni yıla bir gün kala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ve KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat Polisleri birlikte devriye gezdi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde başlayan devriye, İstiklal Caddesi boyunca devam etti.

Yurttaş ve turistler polis ekiplerini cep telefonu ile görüntüleyip ilgi gösterdi.  


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