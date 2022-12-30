Taksim'de atlı polisler yılbaşı öncesi 'devriye' gezdi
İstanbul Taksim'de yılbaşı öncesi devriye gezen atlı polisler turist ve yurttaşlardan ilgi gördü. Atlı polislere KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat Polisleri eşlik etti.
Yeni yıla bir gün kala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ve KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat Polisleri birlikte devriye gezdi.
Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde başlayan devriye, İstiklal Caddesi boyunca devam etti.
Yurttaş ve turistler polis ekiplerini cep telefonu ile görüntüleyip ilgi gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Seçim tarihini belirlediler
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme