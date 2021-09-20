Bülent Ersoy'dan 'Canlı yayına alkollü çıktı' iddialarına yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım

20 Eylül 2021 Pazartesi, 09:14

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla bugün yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Ersoy'un konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

KISA SÜREDE BİNLERCE TWEET ATILDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına alkollü çıktığını iddia etti. Bülent Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.

"OLSA SÖYLERİM"

Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Ağzıma bir yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KESER VE YILDIZ TİLBE DE DESTEK VERDİ

Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi. Ünlü sanatçıyı destekleyen Yıldız Tilbe, "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz" dedi.

MİKROFONU AÇIK UNUTTU

Mustafa Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan" diye konuştu.

Öte yandan, Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un 'son program kovulduk' dediği duyuldu.