Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece’de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Silahla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüpheliler ise polis ekiplerince aranıyor.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Kartal Sokak'ta, dün akşam saat 22.00 sıralarında sokakta yürüyen M.K (25) isimli vatandaşa araç ile yaklaşan kimliği bilinmeyen şahıslar silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda M.K isimli şahıs bacağından yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı M.K hastaneye kaldırılırken, polis ise olay ile ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, yaralanan M.K isimli vatandaşın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'a kar geliyor!
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Ümit Dikbayır'dan istifa kararı!
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- Kurdeleyi jandarma komutanına tutturdular
- Elazığ'daki ilkokula 'Messi' şoku
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı
- Silahı kafasına dayadı!
- Maaşlarda 'hedef enflasyon' propagandası
- İYİ Parti'de istifa rüzgarı dinmiyor