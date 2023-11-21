Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:35

Güncelleme: 21.11.2023 - 09:35

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Kartal Sokak'ta, dün akşam saat 22.00 sıralarında sokakta yürüyen M.K (25) isimli vatandaşa araç ile yaklaşan kimliği bilinmeyen şahıslar silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda M.K isimli şahıs bacağından yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı M.K hastaneye kaldırılırken, polis ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaralanan M.K isimli vatandaşın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.