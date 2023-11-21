Trafikte karşılaştığı eski eşini silahla yaraladı!

Nevşehir'de Sami K. (34), trafikte karşılaşınca tartışmaya başladığı eski eşi Pınar Ç. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Sami K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski eş ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:29
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. 

İddiaya göre Sami K., yönetimindeki 50 AB 934 plakalı otomobille seyir halindeyken, eski eşi Pınar Ç.'nin bir başka otomobilde olduğunu gördü.

Bunun üzerine otomobilin önünü kesen Sami K., Pınar Ç.'yi indirmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Pınar Ç., çantasından çıkardığı tabancayla Sami K.'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Pınar Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Nevşehir silahlı saldırı eski eşi

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