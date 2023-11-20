İşyerinin önünde silahlı saldırı: Başından vuruldu!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahla başından vurulan Hasan Ş. (19) ağır yaralandı, saldırgan kaçtı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi.
Bir işyerinin önünde bulunan Hasan Ş., bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.
Saldırgan kaçarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama