İşyerinin önünde silahlı saldırı: Başından vuruldu!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:11

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:25

Olay, saat 13.30 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi.

Bir işyerinin önünde bulunan Hasan Ş., bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Saldırgan kaçarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.