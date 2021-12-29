Küçükçekmece’de tahliye davası açan avukata saldırı
Küçükçekmece’de yaşayan avukat Osman Karakuş, tahliye davası açtığı komşusunun beyzbol sopalı saldırısına uğradı.
Küçükçekmece’de yaşayan avukat Osman Karakuş, tahliye davası açtığı komşusunun beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Kafası yarılan avukat Karakuş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapan avukatlar, meslektaşlarına yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Küçükçekmece’de yaşayan avukat Osman Karakuş, kiracısı ile problem yaşayan komşusunun avukatlığını üstlendi. Kiracıya tahliye davası açan avukat Karakuş, geçtiğimiz gün beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Kiracı Murat Y. evinin önünde avukat Karakuş’u feci şekilde darbetti. Aldığı 8 beyzbol sopası darbesiyle kafası yarılan avukata ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Hastaneye kaldırılan avukat tedavisinin ardından taburcu edildi.
Avukat Karakuş’un şikayetçi olduğu zanlı Murat Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul 2. Barosu, Küçükçekmece’de darp edilen avukat arkadaşları için toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, saldırının savunma makamına ve adalete yapıldığı belirtildi.
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