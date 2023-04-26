Park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 09:24

Güncelleme: 26.04.2023 - 09:24

İstanbul'un Kartal ilçesinde park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halindeki 34 TP 5954 plakalı İETT otobüsünde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. İETT çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen İETT otobüsüne müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan otobüs söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"MOTOR BÖLÜMÜNDE BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Görgü tanığı Tuncay Koray, "Yangın büyüktü. İtfaiye anında geldi. Otobüsün motor bölümünde büyük bir patlama oldu. Motor bölümünden çıktı büyük ihtimalle. Otobüsün içi boştu, yolcu yoktu" dedi.