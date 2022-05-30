Küçükçekmece’de ticari araç dolmuşla çarpıştı: 3 yaralı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:38

Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu’nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UB 111 plakalı hafif ticari araç, içinde az sayıda yolcu bulunan 34 M 4947 plakalı dolmuşa dönüş yaptığı sırada yandan çarptı.

Dolmuşta bulunan yolcular ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari araçtaki sürücü ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. Kazaya karışan araçlar ise çekici ile yoldan kaldırıldı.



