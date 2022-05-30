Küçükçekmece’de ticari araç dolmuşla çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de hafif ticari aracın dönüş yapan dolmuşa yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:38
Küçükçekmece’de ticari araç dolmuşla çarpıştı: 3 yaralı
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu’nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UB 111 plakalı hafif ticari araç, içinde az sayıda yolcu bulunan 34 M 4947 plakalı dolmuşa dönüş yaptığı sırada yandan çarptı.

Dolmuşta bulunan yolcular ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari araçtaki sürücü ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. Kazaya karışan araçlar ise çekici ile yoldan kaldırıldı.


İstanbul küçükçekmece

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