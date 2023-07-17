Küçükçekmece'de yangın!
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahili'nde teknede yangın çıktı.
İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir teknede yangın çıktı.
Bir teknede başlayan yangın dört tekneye sıçradı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Teknelerdeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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