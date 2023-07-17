Küçükçekmece'de yangın!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahili'nde teknede yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:45
Küçükçekmece'de yangın!
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İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir teknede yangın çıktı.

Bir teknede başlayan yangın dört tekneye sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Teknelerdeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


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