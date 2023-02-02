Küçükçekmece'deki kedi düşmanı tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ Koyuncu, savcılığın itirazıyla yakalanıp tutuklandı.
Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak tarihinde tekme atarak şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı.
Koyuncu, Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından Salı günü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Tekrar gözaltına alınan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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