İstanbul Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:21

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:44

Feci kaza, Mehmet Akif Mahallesi, 1. Aşık Veysel Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

34 KJ 8835 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, caddede seyir halindeyken ara sokaktan çıkan 46 NE 914 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

"TOPLAMDA 5 ARAÇTA HASAR VARDI"

Kazayı gören Kerem Kula "Caddeden gelen araçla ara sokaktan çıkan araç çarpışmış. Beyaz araç çok hızlıymış herhalde. Beyaz araç sonra park halindeki araçlara çarpmış. 2 yaralı vardı, ambulans aldı götürdü. Toplamda 5 araçta hasar vardı" diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı ise, "Bu araba caddenin yarısına gelmişti. Diğer araca vurmamak için direksiyon kırdı öbür arabalara çarptı takla attı.2 yaralı var" dedi.