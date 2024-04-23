'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası istifa etmişti: CEO'su hakkında 'yüksek lisans' tartışması

Küflenmiş bir ürünü paylaşan müşterisini sosyal medya üzerinden tehdit eden Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişinde Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı mezunu olduğunu belirtmesi tartışma yarattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:48
'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası istifa etmişti: CEO'su hakkında 'yüksek lisans' tartışması
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Sosyal medyada bir kullanıcının “küflü çikolata” paylaşımı sebebiyle Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tarafından tehdit edilmesinin ardından Migros ve Carrefour, Patiswiss ürünlerini mobil uygulamasından kaldırdı.

Markayı krize sürükleyen gelişmelerin ardından Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, CEO Elif Aslı Yıldız’ın özgeçmişinde, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı mezunu olduğunu belirtmesi tartışma yarattı.

Üniversitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız’ın 2011 ile 2013 yılları arasında tamamladığını söylediği programın 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde başladığı, programın ilk mezununu 2015 yılında verdiği anlaşıldı.

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız, Linkedin'den bir müşterinin Patiswiss olduğunu iddia ettiği küflü çikolata paylaşımının ardından tepki çeken birçok paylaşımda bulundu. Tüketiciye verdiği cevaplarda dilbilgisi üzerinden eleştirilen Tunaoğlu, okuduğu kitapların videosunu paylaşmıştı. Son olarak Tunaoğlu sosyal medya hesabından şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

'2011 YILINDA BAŞLADIM' DEDİĞİ PROGRAM 2012’DE BAŞLAMIŞ

Linkedin profiline göre 2005-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü tamamlayan Yıldız, 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı.

Ancak Hacettepe Üniversitesi’nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız’ın 2013 yılında tamamlandığını söylediği program, 2012-2013 yılında başladı. Program ilk mezununu da 2015 yılında verdi.


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