Kula'da yüzme eğitimi için gittiği havuzda boğuldu
Manisa'nın Kula ilçesinde, yüzme eğitimi için gittiği Kula Spor Kompleksi'nde havuza giren Cemil Eren Leblebici (25), boğuldu. Kula Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Kula Spor Kompleksi'nin yüzme havuzunda, saat 21.00 sıralarında haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna katılan Cemil Eren Leblebici, girdiği havuzda bir anda gözden kayboldu.
KURTARILAMADI
Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından fark edilen Leblebici, sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi kurs eğitmeni tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cemil Eren Leblebici'nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, acı haberin ardından Kula Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23 Mayıs Salı günü saat 21.00 sularında Kula Spor Kompleksi yüzme havuzunda yaşanan boğulma vakasıyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımız Cemil Eren Leblebici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
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