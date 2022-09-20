Kulak ağrısıyla hastaneye giden 6 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
İzmit’te, kulak ağrısıyla hastaneye götürülen ve beyin kanaması teşhisi koyulan İsmail Asaf Temel (6), yoğun bakımdaki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İzmit'in Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde yaşayan Temel ailesinin oğlu 6 yaşındaki İsmail Asaf, 9 Eylül'de kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi.
Ailesi tarafından hastaneye götürülen Asaf’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedaviye alınan ve 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asaf, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.
İsmail Asaf Temel’in cenazesi, bugün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisi’nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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