Külçe şirketlere kırıntılar devlete
Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca verilen yanıta atıf yaparak altın şirketlerinin 2019’da 24 ruhsattan elde ettikleri 39 ton altından devlete sadece 93.5 kilogram verdiklerini vurguladı.
Ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılıyla ilgili hesaplama açıklamasındaki örneğe dikkat çeken Torun, orada ons değeri 1800 dolar olan altında devlet hakkının yüzde 13.75 olarak belirtildiğini söyledi.
Buna karşın yapılan hesaplama ve indirimler sonrası devlet hakkı ödemesinin ton başına 15.1 milyon lirada kaldığını kaydeden Torun, bunun da sadece 9.5 kilogram olduğunu söyledi. “Bu yüzde 1 bile değil” diyen Torun, toplumun ortak değeri olan madenlerin talan edilmesine karşı çıkılmasını istedi.
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