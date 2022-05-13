Kulisler hareketli: AKP kurmayları Erdoğan'a 'Farkı kapatıp kazanırsınız' dese de parti tabanında bir 'B planı' arayışı başlamış

13 Mayıs 2022 Cuma, 09:24

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefetin aday sıkıntısı olmadığını, ellerinde 4 ihtimal isim olduğunu belirtti; Cumhur İttifakı’nın ise yalnızca tek adayı olduğunu o ismin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Erdoğan’ın anketlerde yüzde 40-45 civarında oy alabildiğine dikkati çeken Zeyrek, parti kurmaylarının Erdoğan'a “Kampanyaya yüzde 45'le başlarsak aradaki farkı kapatır ve kazanırsınız” dediğini ancak parti tabanında bir “B Planı” arayışı başladığını yazdı.

Zeyrek, muhalefetin an itibariyle iktidardan daha güçlü olduğunu söyledi.

"Anketlerde, muhalefet lehine yüzde 60'a yüzde 40 bir denge oluşmuş vaziyette. İktidar da son 20 yıldaki en zayıf halini yaşıyor. Bizim karşımıza konulan fotoğraf bu durumu yansıtıyor mu? Elbette hayır" ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Peki biz fotoğrafta ne görüyoruz: Muhalefet perişan, altılı masa dağılıyor, muhalefet aday bulamıyor, muhalefet umut veremiyor…

Gerçekle algı arasındaki bu büyük farkı ancak '10 kaplan gücünde' bir propaganda aygıtı başarabilir. Ancak son sözü hep gerçekler söyler. Şimdi gelin iktidar ve muhalefet açısından sahadaki gerçeklere üç madde halinde bakalım:

"MUHALEFETİN ADAY SIKINTISI YOK"

1) Muhalefetin aday sıkıntısı yok, tam tersine dört Cumhurbaşkanı Adayı var: Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Hemen hemen hepsi anketlerde yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor görünüyor.

İktidarın ise sadece tek adayı: Recep Tayyip Erdoğan. O da anketlere göre 40-45 civarında oy alabiliyor.

"AKP TABANINDA BİR 'B PLANI ARAYIŞI' BAŞLAMIŞ"

Parti kurmayları Erdoğan'a 'Kampanyaya yüzde 45'le başlarsak aradaki farkı kapatır ve kazanırsınız' dese de parti tabanında bir 'B Planı' arayışı başlamış. İki bakanın ismi açıktan konuşuluyor.

2) Muhalefet içinde milliyetçi muhafazakâr ve sosyal demokrat partiler var. İktidar ise sadece milliyetçi ve muhafazakâr oyların bir kısmına yaslanmış. En kritik seçmen Kürt seçmen. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sadece HDP tabanı değil, muhafazakâr Kürtler de belirleyici olacak. Muhalefetin adaylarından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kürt seçmenin oyunu rahat alır. Akşener ve Yavaş da “muhalefetin ortak adayı” olunca Kürtlerden oy alabiliyor.

Kürt seçmeni yönlendirmede en etkili isim gibi görünen Selahattin Demirtaş da her fırsatta muhalefetin adayını destekleyeceklerinin sinyalini veriyor. Peki Erdoğan Kürt seçmenden oy alabiliyor mu? Kamuoyu yoklamaları Erdoğan için olumsuz bir tablo çiziyor. Bu tablonun değişmesi için 'yeni bir politika, yeni bir kadro ve yeni bir söylem' gerekiyor. Ancak Erdoğan, MHP ile ittifak bozulmasın diye yeni bir açılıma da gidemiyor.

"EKONOMİK KOŞULLAR DA ERDOĞAN'IN ALEYHİNE DÖNDÜ"

3) Geçmişte ekonomik kriz konusunda “Yine Erdoğan düzeltir”, “muhalefet de düzeltemez” ya da “Muhalefet kazanırsa daha kötüye gidebilir” gibi algılar iktidarın en büyük kozuydu. Ekonomideki bozulmanın süreklilik arz etmesi ve Erdoğan'ın elindeki bütün yetkiye ve güce rağmen durumu düzeltememesi bu algıyı ortadan kaldırdı. Göçmen krizini de ekonomik krize ekleyin. Artık kamuoyunda “Daha kötüsü olamaz” ve “En kötü muhalefet dahi bundan daha iyi olabilir” gibi algılar oluştu. Bu da kimlik siyasetinin yanı sıra ekonomik koşulların da Erdoğan'ın aleyhine döndüğünü gösteriyor. (...)"