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Kulislerde 'Trump' ayrıntısı: Erken seçim için iki gelişme iktidarın radarında

Kulislerde 'Trump' ayrıntısı: Erken seçim için iki gelişme iktidarın radarında

8.07.2026 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kulislerde 'Trump' ayrıntısı: Erken seçim için iki gelişme iktidarın radarında

Ankara kulislerinde iktidarın erken seçim planından vazgeçmediği ve iki gelişmenin seçim için gözleneceği konuşuluyor. Bu gelişmelerden biri Özgür Özel'in politikaları iken diğeri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın durumu olacak.
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Meclis'in temmuz ayı sonunda tatile girmesiyle birlikte hem iktidar hem de muhalefet kanadında yoğun bir "sonbahar" hazırlığı başlayacak. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, siyasette eylül ayından itibaren Başkent'i yakından ilgilendirecek senaryoları köşesine taşıdı.

Kulislere göre, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurma hazırlıkları ile iktidarın bu hamleye yönelik stratejileri sonbahar siyasetinin merkezinde yer alacak.

İKTİDARIN GÖZÜ ANKETLERDE

Son araştırma verilerine göre, Özgür Özel ekibi ile AKP’nin oy oranlarının kafa kafaya seyrettiği aktarılıyor.

İktidarın "mutlak butlan" kararı üzerinden CHP içinde daha büyük bir bölünme yaratma beklentisi gerçekleşmezken, Özel ekibinin gerilememesi iktidar açısından sorun yaratmaya devam ediyor. Ancak henüz yüzde 25'lik kararsız seçmen kitlesini tam anlamıyla ikna edebilen bir yapı ortaya çıkmış değil.  

İKİ GELİŞME İZLENECEK

Kulislerde iktidarın erken seçim için bu yaz boyunca iki kritik gelişmeyi izleyeceği ifade ediliyor:

  1. Özgür Özel ve ekibinin ne kadar dirençli olduğu ve oy oranlarının seyri.
  2. ABD’deki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın durumunun iktidara yönelik desteğe etkisi. 

İktidarın bu iki gelişmeyi de kendi lehine görmesi durumunda, henüz tamamen masadan kaldırılmayan "baskın seçim" planını ivedilikle devreye sokabileceği belirtiliyor.  

SARAY 2028'İ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un önümüzdeki genel seçimler için 16 Nisan 2026'i işaret etmesi kamuoyunda gündem olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu tarihe desteğini belirterek, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur" demişti.

İlgili Konular: #Özgür Özel #erken seçim #Trump

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