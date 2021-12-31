Kulisleri ayağa kaldıran iddia: 'İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş için ciddi hazırlıklar yapılıyor!'
İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik özel teftiş başlatmasının ardından Ahmet Takan, Mansur Yavaş hakkında da ciddi hazırlıklar yapıldığını iddia etti.
İçişleri Bakanlığı geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine terör iddiasıyla özel teftiş başlattı.
Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik özel teftişinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında da 'ciddi hazırlıklar' olduğunu iddia etti.
Takan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da ‘ciddi hazırlıklar’ varmış. Yavaş için ta Beypazarı belediye başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak ‘kallavi bir dosya’ hazırlanmış” dedi.
"KALLAVİ DOSYA HAZIRLANMIŞ"
Saray'daki hazırlıkları köşesinde yazan Takan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da “ciddi hazırlıklar” varmış. Yavaş için ta Beypazarı Belediye Başkanlığı'na aday olma sürecinden başlayarak “kallavi bir dosya” hazırlanmış… “Çok ses getirir” diyorlar!.. Ancak, mahalli seçimde yapılan aslı astarı olmayan manipülasyonlar sonucunda seçmenin şamarını çok çabuk unutmuş görünüyorlar…” ifadelerini kullandı.
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