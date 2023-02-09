Kültür ve Turizm Bakanlığı: Müzeler güvenli durumda

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 15:04

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk andan itibaren başta personelin sağlık durumu, müze ve ören yerlerinin güvenliği, müze bina ve eserlerinin durumuyla kültür varlıklarının korunması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana müzelerinde herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Malatya müzelerimizde ufak çatlaklar dışında bir hasar oluşmamıştır. Müzelerimizin koleksiyonlarında ciddi bir hasar tespit edilmemiştir. Bununla birlikte etrafında bulunan binaların tehlike oluşturabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak Kahramanmaraş Müzemizin taşınabilir nitelikteki koleksiyonu güvenli bir müzemize nakledilmiştir.

"KAMERA SİSTEMLERİ KURULMUŞTUR"

Hatay Arkeoloji Müzemizin bir bölümünde hasar meydana gelmiştir. Bakanlığımızca, Acil Durum Eylem Planımız doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesi bu müzemize sağlanmıştır. Ayrıca elektrik kesintilerinin güvenlik zafiyeti oluşturmaması için müzemize güneş enerjili kamera sistemleri kurulmuştur."

"GÜVENLi DURUMDA VE KONTROL ALTINDADIR"

Dünya Miras Alanlarından Malatya Arslantepe'de kerpiç duvarlardan hafif kaymaların ve geçici çatı örtüsünde yer yer çökmelerin olduğunun tespit edildiği ancak alanda ciddi hasar oluşmadığı ifade edilen açıklamada, Diyarbakır surlarının sınırlı bir bölümünde hafif, Diyarbakır Suriçi'ndeki St. George Kilisesi'nin girişinde ise ufak çaplı dökülmeler bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

"Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı gibi diğer Dünya Miras Alanları'nda hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir." bilgisi verilen açıklamada, Gaziantep Kalesi ve Malatya Yeni Camisi başta olmak üzere bu şehirlerde bulunan bakanlığa bağlı olan veya olmayan tescilli tarihi yapılarda ve müzelerde oluşan hasara ilişkin detaylı çalışmaların devam ettiği vurgulandı.