Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Büyük deprem bekliyoruz

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:39

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 kenti etkileyen iki deprem, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine, onbinlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak 3 gün önce uyarı yaptığı ortaya çıkan Prof. Dr. Naci Görür gündem oldu.

TV100 ekranlarında yayımlanan bir programa konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"BU BÖLGELERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Görür şunları söyledi:

"Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi'nin güneyi, Çanakkale ve Bursa'nın da dikkatli olması gerekiyor. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.

"BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUZ"

Kuzey Anadolu fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasındaki bölgede büyük bir deprem bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha. Jeolojik verilere göre Hakkari'de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir."