Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:06

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:06

Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru olmak isteyen kadın adaylar için başvurular 10 Ağustos tarihinde sona erdi. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etti. Peki, THY kadın kabin memuru başvuruları ne zaman? THY kadın kabin memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? THY kabin memuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

THY KABİN MEMURU BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

THY personel alımı başvurularının değerlendirme işlemlerine Eylül ayı itibarıyla başlanacak. Başvuru ekranında yer alan bilgide “ Değerlendirme süreçlerine ise Eylül ayı itibarıyla başlanacak.” ifadeleri yer aldı.

THY PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.

THY KABİN MEMURLARI EĞİTİM ALACAK MI?

THY Kabin memuru alımlarında koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir. Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bu belgelerin onaylanması sonrasında ise adaylar eğitime yönlendirilecektir.