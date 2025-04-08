Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kum ocağında çalışan 17 yaşındaki Mehmet Özarslan, dengesini kaybedip Kızılırmak Nehri'ne düşerek kayboldu. 26 saat süren arama çalışmalarının ardından Özarslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 17:49

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dengesini kaybedip Kızılırmak Nehri'ne düşen kum ocağında çalışan Mehmet Özarslan'ın (17), yaklaşık 26 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında iş makinesinin yağ bakımını yapan Mehmet Özarslan, dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, UMKE, ANDA, İHH Arama-Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, saat 14.00 sıralarında yaklaşık 26 saat sonra Mehmet Özarslan'ın cansız bedenine ulaştı. Mehmet Özarslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


İlgili Haberler

Kum ocağında çalışırken nehre düşen 17 yaşındaki Mehmet, kayboldu

Kum ocağında çalışırken nehre düşen 17 yaşındaki Mehmet, kayboldu
Kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü feci şekilde can verdi!

Kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü feci şekilde can verdi!
Van'da kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı

Van'da kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler