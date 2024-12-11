'Küme' evlerine operasyon: 1 polis yaralandı

Bursa’nın İznik ilçesinde 5 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bursa Narkotik Şube ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 1 polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

'Küme' evlerine operasyon: 1 polis yaralandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 13:13

Bursa’nın İznik ilçesinde küme evlerini hedefine alan Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü, ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde şafak vakti operasyon düzenledi.

5 ayrı adrese düzenlenen baskında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, yüklü miktarda uyuşturucu, 6 şüpheli ile birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtilirken, şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Etiketler: #Bursa

İlgili Haberler

Bursa'da dehşet olay... Evlilik yıldönümünde eşini katledip, intihar etti!

Bursa'da dehşet olay... Evlilik yıldönümünde eşini katledip, intihar etti!
Bursa'da depoda yangın paniği: 2 katlı ev kül oluyordu!

Bursa'da depoda yangın paniği: 2 katlı ev kül oluyordu!
Bursa'da 'yol verme' kavgası: Arabasından baltayla indi!

Bursa'da 'yol verme' kavgası: Arabasından baltayla indi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler