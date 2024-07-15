Kupa finali izlerken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Bursa’da kupa finali izlemek için işyerinde kalan 64 yaşındaki adam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:17
Kupa finali izlerken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi’nde Avrupa Futbol Şampiyonasının final maçını izlemek için nakliye ofisinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı izlediği esnada aniden fenalaştı.

Yere düşen adamı komşuları geçerken hareketsiz görünce hemen içeri girdi. Hareketsiz yatan Özmer için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmer’in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen, Mesut Özmer’in cesedi Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.



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