Çorum'da acı olay: Halı saha maçında kalp krizinden öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sinan Tür (30), halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:50
Çorum'da acı olay: Halı saha maçında kalp krizinden öldü
Abone Ol google-news

Geçmiş yıllarda uzun süre Sungurluspor'da futbol oynayan Sinan Tür, dün akşam arkadaşlarıyla gittiği halı sahada maç sırasında kalp krizi geçirdi.

KURTARILAMADI

Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tür, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İlçede esnaflık yapan Sinan Tür'ün ölümü, arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. 


çorum haberleri

İlgili Haberler

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı
Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Çorum'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Çorum'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler