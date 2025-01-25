Kuraklığa karşı 'yağmur duası'na çıkıp kurban kestiler

Şanlıurfa'nn Siverek ilçesinde Taşlıkara Mahallesi’nde çiftçiler, 'yağmur duası'na çıktı. 10 koyun kurban eden mahalleli, yağmur yağması için hep birlikte dua etti.

Kuraklığa karşı 'yağmur duası'na çıkıp kurban kestiler
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:27

Siverek ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Taşlıkara Mahallesi’nde yaşayan çiftçiler, 'yağmur dua'sına çıktı.

Sabah saatlerinde mahallede toplanan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce kişi, hep birlikte Sahabe Tepesi adı verilen bölgeye gitti.

Burada yağmur yağması için hep birlikte dua eden mahalleli, daha sonra kesilen 10 koyunun etinden pişirilen yemeklerden yedi.

Mahalleli Sefer Sarıçiçek, yağışların olmamasının kendilerini endişelendirdiğini belirterek, "Bölgemizde devam eden kuraklık için mahalle sakinleri olarak ailece yağmur duasına çıktık. Kurbanlar kestik ve yağmurun yağması için dua ettik” dedi.


Etiketler: #Siverek #yağmur duası

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