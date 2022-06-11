Kuran'a tekme atılan okulun müdürü ve nöbetçi yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı
Antalya’da lise öğrencisi tarafından Kuran'a tekme atılması olayı ile ilgili olarak okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısı devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kuran'ı havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı.
Okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısının devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. İki ismin yerine ise vekaleten müdür görevlendirilmesinin yapıldığı belirtildi.
Video Haberler
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Cepkin'den Yılmaz'a: Aramızda çözelim
- Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Sağkan'dan Feyzioğlu'na: 'Travmayı atlatamamış'