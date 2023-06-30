Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 18:24
Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?
Abone Ol google-news

Kurban Bayramı tatili, 24 Haziran Cumartesi günü başladı. Yurttaşlar Kurban Bayramı tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor.  Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün oldu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı tatili sonrasında ilk mesai günü, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.


Kurban Bayramı Kurban Bayramı tatili

İlgili Haberler

Kurban Bayramı onlara zehir oldu! 7 bin 100 TL ödenen etler imha edildi

Kurban Bayramı onlara zehir oldu! 7 bin 100 TL ödenen etler imha edildi
Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı gündem oldu: 'Hiç kimsenin kutlu olmasın'

Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı gündem oldu: 'Hiç kimsenin kutlu olmasın'
Son Dakika... Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt kurumu alacak

Son Dakika... Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt kurumu alacak

En Çok Okunan Haberler