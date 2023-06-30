Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?
Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?
Kurban Bayramı tatili, 24 Haziran Cumartesi günü başladı. Yurttaşlar Kurban Bayramı tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün oldu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı tatili sonrasında ilk mesai günü, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Bayram onlara zehir oldu!
- Yeni ittifak senaryoları
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- TELE1’in akıbeti ne olacak?
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- 'Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz...'