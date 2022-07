İBB'nin kurban bağışı kampanyasında 38 milyon toplandı

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

İstanbul Valiliği'nden izinli olarak İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı’nın 23 haziran'da başlattığı “Kurban Bağışı Kampanyası” 8 Temmuz saat 11.00'da sona erdi. Kampanya boyunca toplam 10 bin 643 hisse bağışlandı. Bağış tutarı da 38 milyon 314 bin 800 TL oldu.

KESİM İŞLEMLERİ NOTER HUZURUNDA GÖRSEL KAYIT ALTINA ALINACAK

Bayramın birinci günü başlayan kesimler, bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam edecek. Kesim işlemleri noter huzurunda görsel kayıt altına alınacak. Dinlendirilen etler daha sonra kuşbaşı olarak pişirilip konserve haline getirildikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

KURBAN DERİLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR EĞİTİME DESTEK OLACAK

Geçtiğimiz yıl kolojenli et suyu da üretilen kurban işlemlerine bu yıl ilave işkembe ve kelle paça çorbası da eklenecek. Kurban derilerinin satışından elde edilen gelir de eğitime destek olarak kullanılacak.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından 22 Haziran’da yaptığı çağrıda şunları söylemişti:

"İBB’deki görevimizde bu yıl 3. kez sizlerle beraber Kurban Bayramı'mızı kutlayacağız. Görevimize geldiğimizde İstanbul'da hayırsever hemşehrilerimizle gerçekten çok güzel bir dayanışma başlattık. Kentimizdeki gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere kurban bağışlarınızı belediyemizin İstanbul Vakfı'na bağışladınız. Sizlerin sayesinde iki yılda tam 250 bine yakın ailemize hayrınızı ulaştırdık. Vakfımızın kurban bağışının çok önemli iki sebebi var. Birincisi, ibadetinizin, inancımızın gerekleri uygulanarak en sağlıklı şekilde yerine getirilmesi gönlünüz rahat olsun. Diğeri ise bu ibadetin büyük bir toplumsal dayanışmaya da fırsat vermesi. Vatandaşlarımız her konuda olduğu gibi kırmızı et tüketiminde her geçen yıl ne yazık ki fakirleşiyor.

'1 MİLYON EV İSTANBUL’DA YOKLUK ÇEKİYOR'

1 milyon ev İstanbul'da yokluk çekiyor. 300 binden fazla eve araştırmalarımıza göre hiç ama hiç et girmiyor. 400 bin ev ise ayda sadece bir kez et tüketebiliyor. İşte, İstanbul Vakfı da tam da bu yüzden doğru aileler ile en doğru dayanışma ve en uygun ibadet için kurban bağışınızı bize yapıyorsunuz ve biz topluyoruz. Bu bayram siz hayırsever bağışçılarımıza her zamankinden çok ihtiyacımız var. Çünkü yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her alanda olağanüstü fiyat artışları ile ne yazık ki karşı karşıyayız. Bakın daha geçen yıl bir hisse bağışı bin 700 yüz lirayken bu yıl bir hisse bağışı üç bin 750 liraya yükseldi.

'BAYRAM ADI GİBİ YAŞANSIN'

O yüzden gelin bu bayram dayanışmayı çok daha yükseklere taşıyalım. Sizlerin kurban bağışlarıyla gerçek ihtiyaç sahibi insanlar için de bayram adı gibi yaşansın. Bu dayanışmada bizi yalnız bırakmayacağınızı bildiğim binlerce hemşehrimize, insanımıza sesleniyorum. Gelin bu evlerin kapısını hep beraber çalalım. Binlerce insanımızı bu bayramda hep birlikte sevindirelim.”