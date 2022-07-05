Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Bayramda hava güneşli mi olacak? Kurban Bayramı için meteoroloji ne diyor?
Kurban Bayramı yaklaşırken bayram süresince hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. İşte Türkiye'de bölge bölge hava durumu. Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Kurban Bayramı tatili yağış olacak mı?
Kurban Bayramı’nın 9 gün olarak uzatılmasının ardından birçok yurttaş tatil planları yapmaya başladı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı’nda hava durumu...
MARMARA BÖLGESİ
Bayramın ilk günü yani 9 Temmuz’da Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığının 28 derece civarında olması beklenirken, özellikle İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi gününden sonra ise hava sıcaklıkları tekrar 30 dereceye kadar çıkacak.
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi’nde ise bayramın ilk iki günü cumartesi ve pazar günleri İzmir, Manisa, Aydın, Uşak’ta havanın yer yer bulutlu olması bekleniyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kalan günler ise Ege Bölgesi’nde mevsim normallerinde yani 30 derecenin üstünde seyredecek.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu Bölgesi’nde bayram tatilinde genel hava sıcaklığı 28-29 derece dolaylarında ilerleyecek. Başkent Ankara’da ise bayramın ilk günü yağış bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu’da Kurban Bayramı’nın ilk günü Ardahan hariç 30 derece üstü sıcaklık bekleniyor. Meteorolojiye göre Ardahan ise bayramı yağışlı bir havada karşılayacak. Genel itibariyle bölgede sıcaklığın 35 derece seyrinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu’da özellikle bayramın ilk günü hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak. Bayramın ilerleyen günlerinde de hava durumun yüksek sıcaklıkla birlikle güneşli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bayramda Akdeniz Bölgesi’ni tercih edecek yurttaşları bayram boyunca 30 derece üstünde güneşli bir hava bekliyor. Ancak Osmaniye ve Adana’da pazar günü kısa süreli yağış bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİ
Karadeniz Bölgesi’nde bayramın ilk ve ikinci günü genel itibariyle sağanak yağış hakim olacak. Trabzon, Artvin, Bolu, Zonguldak gibi illerde ise pazartesi günü de sağanak yağışın hakim olması bekleniyor.
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