Huzursuz bacak sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu nasıl geçer?

05 Temmuz 2022 Salı, 13:39

Huzursuz bacak sendromu, yaygın olarak görülen sinir sistemi hastalıklarından bir tanesidir. Bu hastalığa sahip bireylerde özellikle dinlenme durumunda bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahatsızlık hissi ortaya çıkar.

Hastalar tarafından genellikle tam olarak tarif edilemeyen belirtilerle birlikte ayak ve bacak bölgesinde, bazı hastalarda ise kollarda kaşıntı, ürperme, ağrı, yanma ve karıncalanma gibi semptomlarla karakterize bir rahatsızlıktır.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Huzursuz bacak sendromuna sahip bireylerde özellikle dinlenme durumunda bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahatsızlık hissi ortaya çıkar. Huzursuz bacak sendromunun akşam üzeri ve gece saatlerinde etkisini gösterir. Hastalar genellikle bacaklarındaki sıkıntıyı iğne batması ve ayak tabanlarında yanma gibi şikayetlerle tarif ediyor.

Hastalık herhangi bir yaşta ortaya çıkabildiği gibi, yaş ilerledikçe hastalığın yol açtığı sorunlarda artış gözlenir. Bireyin hareketsiz kalması durumunda hastalıktan etkilenen bölgelerdeki huzursuzluk hissinde artış gözlenir. Hastaların birçoğu, önleyemedikleri bir hareket etme isteğinden yakınırlar. Özellikle gece saatlerinde artış gösteren bu rahatsızlık hissi, hasta bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Huzursuz bacak sendromu hastalığının birçoğunda, hastalık kaynaklı uyku problemleri de gözlenebilmektedir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NASIL GEÇER?

Hafif şiddette yakınmalarda masaj, sıcak-soğuk uygulama, egzersiz ile gerileyebilir. Huzursuz bacak sendromunun orta ve şiddetli düzeyde seyrettiği hastalarda ise ilaç tedavisine başlanır. Hastalarda doz ayarlaması yapılarak hastalığın aktivitesi baskılanır. İlaç tedavisi ile olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDEN OLUR?

Dopamin dengesinde bozukluk

Gebelik (özellikle son trimester)

Demir eksikliği veya başka nedenlerden kaynaklı anemiler

Nöropati

Aşırı alkol kullanımı

Omurilikte spinal kord veya spinal blok oluşumu

Serotonin miktarını yükselten antidepresan ve antipsikotik ilaçların kullanım

D vitamini eksikliği

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNA NE İYİ GELİR?

Demirden zengin besinlerin tüketilmesinin hastalığı önlemeye ve tedavisine katkı sağlar.

Maydanoz ve ıspanak gibi yeşil bitkilerin tüketilmesi hastalığı engelleyen önemli etkenlerden. Uzmanlar, özellikle kadınlar için bu besinlerin tüketilmesinin daha yararlı olduğu görüşünü savunuyor. Çünkü erkeklerde vücuttan demir kaybı kadınlara göre daha az olur. Kadınlarda özellikle regl dönemlerinde demir kaybı net bir şekilde vücutta görülür. O nedenle periyodik olarak sağlıklı kadınlarda da zaman zaman demir takviyesi yapmak gerekir. sözlerine yer verdi.

Altta yatan bir sağlık durumuyla bağlantılı olmayan hafif huzursuz bacak sendromu vakaları, birkaç yaşam tarzı değişikliği yapmak dışında herhangi bir tedavi gerektirmeyebilir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Huzursuz bacak sendromu belirtileri şiddetli olan hastaların, hastanelerin Nöroloji kliniği ya da uyku merkezlerine müracat etmesi gerekir. Bunun haricinde huzursuz bacak sendromu, psikolojik sebeplere bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır. Yapılan tetkiklerde kişinin bacak sinirleri ve damarlarında herhangi bir problem gözlemlenmeyebilir. Bu durumda hasta psikiyatri bölümünden randevu alabilir.