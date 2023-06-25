Kurban Bayramı için uzmanından sağlıklı beslenme önerileri!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 21:42

Güncelleme: 25.06.2023 - 21:55

Bayram yaklaşıyor, herkes misafirler için ne hazırlasam, ne ikram etsem diye düşünüyor. Ama şimdi biraz bayramda bizi neler bekliyor onu konuşalım. Bizim önemli gün ve haftalarımız uzun sofralar ve çeşit çeşit yemekler ile geçiyor. Misafir ağırlamak, ailene güzel bir yemek yapmak, ziyarete gelenlere bir tabak sunmak gibi eşsiz adetlerimiz var. Bunların dengesini sağlayarak güzel bir bayram geçirebiliriz. Nedense bayramlarda çok abartıyoruz. Yani tabağımızda pilav, dolma, sarma, börek ve mercimek köftesi olduğunda aklıma şu geliyor. Bari 5-6 seçenekten sadece ikisi olsaydı! İşte önerilerim;

TÜM KARBONHİDRATLARI YEMEK ZORUNDA MIYIZ?

Değiliz! Hatta bayram 4 gün. Bölün dörde… Her güne biraz keyif yapın ama hepsini aynı sofrada hazırlayarak kendinizi de misafirlerin de midesini zorlamayın derim. Bu cümleler bazılarınız için üzücü olabilir ama sağlığımızı her koşulda düşünmeliyiz öyle değil mi? Öğünlere bile bölebilirsiniz. Örneğin, kahvaltıda börek… Öğle yemeğinde etin ve sebzenin yanında pilav, akşam da ekmek yerine yaprak sarması olabilir. Çünkü hepsi çok lezzetli, bayramda olmazsa olmaz.

SOFRAMIZ HEM ŞENLİKLİ HEM DE SAĞLIKLI OLABİLİR Mİ?

Evet olabilir. Farklı lezzette sevdiğiniz tatları sebzeler ile birleştirerek sağlıklı hale getirebilirsiniz.

KIRMIZI ET YİYELİM Mİ?

Tabii ki... Kurban Bayramı’nın amacı sadece et yemek değil aynı zamanda, ziyaret etmek, sohbet etmek, yemeğini paylaşmak. Kırmızı eti de abartmadan yiyebilirsiniz. Eğer kronik sağlık problemleriniz var ise yağsız kısımlarını seçin.

BAYRAM SOFRANIZDA HANGİ YEMEKLER OLSUN?

Kırmızı et mangalda güzel olur. Eğer kırmızı etle mangal keyfi yapacaksanız, etin ateşe çok yakın olmamasına, iyi pişmesine ama yanmamasına dikkat edin. Ya da döküm tavada, ocakta yapabilirsiniz.

Etler pişerken salata yemeye başlayın. Önce sebze sonra et yiyin. Izgarada pişen etlerin yanına bol salata yapın. Roka salatası, çoban salatası, hatta yine o mangalda veya ızgarada yapılmış közlenmiş biberler, soğanlar olsun. Sadece et yiyip sebzeleri unutmayın.

Kavurma yapacaksanız içine soğan, renk renk biber ile sebzeleri ilave edin. Bu yıl bol sebzeli bir kavurma deneyin. Domates, biberler, soğan, mantar çok yakışacaktır. Haşlama yapılacaksa da soğan patates, biber, sarımsak gibi sebzelerle çeşitlendirin. Özellikle bol maydanoz, taze nane de yiyin.

Muhtemelen çok ekmeğe ihtiyacınız olmaz ama olacaksa bile tam buğday ekmeğini sofraya koymayı unutmayın. Sarma, dolma, pilav var ise ekmek yemeyin. Sebzelerle meze hazırlayın. Yoğurtlu kabak, yoğurtlu köz patlıcan, yoğurtlu havuç gibi mezeler sofranızda olsun.

Zeytinyağlı sebzeleri mümkün olduğu kadar çok çeşit hazırlayın, bunlar daha sağlıklı beslenmemizi sağlar ve vücudumuzu temizler. Tansiyonunuzu dengeler.