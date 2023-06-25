Kurban Bayramı'nda noter açık mı? Arefe Günü ve bayramda noterler açık olacak mı?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yurttaşlar, bayramda noterin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda noter açık mı? Arefe Günü ve bayramda noterler açık olacak mı?
Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sonlanacak. Yurttaşlar, bayrama günler kala, yurttaşlar ''Kurban Bayramı'nda noter açık mı? Arefe Günü ve bayramda noterler açık olacak mı?'' sorularını araştırıyor. Arefe Günü olan 27 Haziran'da da noterlerin çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI?
Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün sürecek.
AREFE GÜNÜ'NDE NOTERLER AÇIK MI?
Noterler, 27 Haziran Arefe Günü'nde hizmet verecek.
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