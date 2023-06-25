Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde sağlık ocakları, hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı öncesi yurttaşlar hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde sağlık ocakları, hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 19:05
Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde sağlık ocakları, hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu?
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Kurban Bayramı ve arefe gününde sağlık ocakları ve hastaneler açık mı sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak konusu oldu. Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran'da başlıyor. Dört gün sürecek olan bayramda acil reçete, muayene gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bayramda ve arefe günü sağlık ocakları, hastaneler açık mı, sorularını soruyor. Peki, Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde sağlık ocakları, hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatil günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda hastane ve kamu kurumları da 9 günlük bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.


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