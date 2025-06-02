Kurban etinde doğru tüketim ve saklama uyarısı

Kurban Bayramı’nın paylaşma ve bereketi simgeleyen önemli dini bayramlardan biri olduğunu vurgulayan Diyetisyen Hale Aslantaş, bayramda sofraların vazgeçilmezi olan kurban etlerinin sağlıklı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

"RİGOR MORTİS EVRESİ ETİN SERTLEŞMESİNE NEDEN OLUR''

Yeni kesilen kurban etlerinin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Aslantaş, "Et, kesildikten sonra ‘rigor mortis’ yani ölüm katılığı evresine girer. Bu dönemde et sertleşir ve sindirimi zorlaşır. Etin en az 24 saat buzdolabında bekletilmesi, hem lezzetini artırır hem de daha kolay sindirilmesini sağlar. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireylerin bu kurala dikkat etmesi önemlidir." dedi.

ET SAKLAMA KURALLARI

Etlerin sağlıklı şartlarda saklanmasının besin değerini korumak ve gıda zehirlenmelerini önlemek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Aslantaş, "Kurban etleri büyük parçalar halinde değil, günlük veya haftalık tüketime uygun porsiyonlara ayrılmalı. Etler yıkanmamalı, ancak dinlendirilmeli ve üzerindeki yabancı maddeler temizlenmeli. Etler hava almayacak şekilde buzdolabı poşeti, streç film ya da vakum poşetlerine sarılmalı. Buzdolabında 0-4 derecede 3-5 gün, derin dondurucuda ise eksi 18 derecede 6-12 ay saklanabilir" ifadelerini kullandı.

EN SAĞLIKLI KURBANLIK ET HANGİSİ?

Kurbanlık hayvan türleri arasında dana, kuzu, keçi ve deve etlerinin farklı besin değerlerine sahip olduğunu söyleyen Aslantaş, "Dana eti en yüksek protein oranına sahiptir. Keçi eti ise en az yağ ve kolesterol içeren et türüdür. Kuzu eti daha yağlı ve kalorilidir. Tüm kırmızı etler demir, çinko, B12, B6, selenyum ve fosfor açısından zengindir." dedi.

KOLESTEROL VE KALORİ DEĞERİ ÖNEMLİ

Etin yağ içeriğinin kalori ve kolesterol düzeyini etkilediğini belirten Aslantaş, "100 gram keçi etinde sadece 2-3 gram yağ ve yaklaşık 120-130 kcal bulunur. Kuzu eti ise daha yağlı olup, 100 gramında 10-17 gram yağ ve 220-260 kcal içerebilir. Kolesterol hassasiyeti olanlar için keçi veya yağsız dana eti daha uygun seçeneklerdir." diye konuştu.

BAYRAMDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Kurban Bayramı’nda sindirim sorunları yaşamamak için dengeli beslenmenin önemine değinen Aslantaş, "Et porsiyonları dengeli olmalı, yanında bol sebze ve salata tüketilmeli. Lifli karbonhidratlar, yeterli su tüketimi ve sütlü tatlılar tercih edilmeli. Etler, kavurma yerine haşlama, fırınlama veya ızgara yöntemleriyle pişirilmeli." tavsiyesinde bulundu.

SAĞLIKLI BAYRAM MENÜSÜ ÖNERİSİ

Diyetisyen Aslantaş, bayram sabahı için yeşillikler, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve şekersiz çaydan oluşan hafif bir kahvaltı önerirken, öğle ve akşam yemeklerinde ise sebze ağırlıklı ve az yağlı et yemekleriyle birlikte yoğurt, bulgur pilavı ve çorbanın tercih edilmesini önerdi.

"Bu özel günleri sağlıklı ve keyifli hale getirmek elimizde." diyen Aslantaş, et tüketiminde ölçülü olunması, etlerin doğru saklanması ve dengeli beslenmenin bayramı daha sağlıklı geçirmenin anahtarı olduğunu belirtti.