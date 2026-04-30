Küresel Sumud Filosu’na müdahale gündemde: Gazze için hazırlanan tezkere TBMM'de kabul edildi

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı'nın İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin tezkere okutularak, oylamaya sunuldu.

Gazze'ye insani yardım, İsrail'in işlediği suçlara karşı tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısının yapıldığı tezkere yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla verilen tezkerede, İsrail'in uluslararası hukuku çiğnediği hatırlatarak, soykırım ve savaş suçlarına yenisine eklediği vurgulandı.

"VATANDAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN"

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığı kaydedilen tezkerede şöyle denildi:

"Küresel Sumud Filosu’na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20’si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail’i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca, başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu’nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız.

İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz. Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."