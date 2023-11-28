Kurşun izleri bulunan araca inceleme başlatıldı

Arnavutköy'de kurşun izleri bulunan bir otomobil terk edilmiş halde bulundu. Aracın dün gece Esenler'de yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

DHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:53
Kurşun izleri bulunan araca inceleme başlatıldı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde adak ve kurban satışı yapılan bir arazinin yanında terk edilmiş halde bir otomobil bulundu.

Adak ve kurban satışı yapan bir yurttaşın ihbarı üzerine İsmet İnönü Caddesi'ne polis ekipleri sevk edildi.

Lastikleri patlamış kapılarında ve camlarında kurşun izleri olduğu görülen araçta polis ekipleri inceleme başlattı.

Aracın dün gece Esenler'de işlenen cinayetin şüphelilerinin kaçtığı araç olduğu değerlendiriliyor.

Araçta bir de cadılar bayramı maskesi olması dikkat çekti.


Arnavutköy otomobil araç Kurşun

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