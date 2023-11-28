Kurşun izleri bulunan araca inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:53

Güncelleme: 28.11.2023 - 17:56

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde adak ve kurban satışı yapılan bir arazinin yanında terk edilmiş halde bir otomobil bulundu.

Adak ve kurban satışı yapan bir yurttaşın ihbarı üzerine İsmet İnönü Caddesi'ne polis ekipleri sevk edildi.

Lastikleri patlamış kapılarında ve camlarında kurşun izleri olduğu görülen araçta polis ekipleri inceleme başlattı.

Aracın dün gece Esenler'de işlenen cinayetin şüphelilerinin kaçtığı araç olduğu değerlendiriliyor.

Araçta bir de cadılar bayramı maskesi olması dikkat çekti.