Kürtçe de var: Diyarbakır'da 'turizm polisi' 5 dilde göreve başladı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 22:26

Güncelleme: 31.07.2024 - 22:26

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın girişimleri sonucu Turizm Şube Müdürlüğü’nün kurulması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerde İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Kuzey Irak'tan gelen turistler için Kürtçe bilen 16 polis seçildi.

Görev alan polisler, sabah saatlerinde Sur ilçesi Ulu Cami önünde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın katılımıyla göreve başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile çarşıların ziyaretçi akınına uğradığı kentte, belirlenen noktalarda turizm polisleri rehberlik görevi sağlayacak.