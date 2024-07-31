Kürtçe de var: Diyarbakır'da 'turizm polisi' 5 dilde göreve başladı
Diyarbakır'da ‘turizm polisi’ 16 personel ve 5 dille tarihi Sur ilçesinde turistlerin yoğun olduğu alanlarda göreve başladı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Diyarbakır polisi gece gündüz halkın güvenliği ve huzuru için çalışıyor. Yaşanan gelişmeleri görerek bu adımı attık. Arkadaşlarımızdan, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Kürtçe bilenleri seçtik” dedi.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın girişimleri sonucu Turizm Şube Müdürlüğü’nün kurulması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerde İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Kuzey Irak'tan gelen turistler için Kürtçe bilen 16 polis seçildi.
Görev alan polisler, sabah saatlerinde Sur ilçesi Ulu Cami önünde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın katılımıyla göreve başladı.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile çarşıların ziyaretçi akınına uğradığı kentte, belirlenen noktalarda turizm polisleri rehberlik görevi sağlayacak.
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