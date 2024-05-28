'Kurtuluş Savaşı'nın izleri yok olacak'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

Ocağı’nın açılmak istendiği alanda Kurtuluş Savaşı’ndan kalma tarihi izlerin olması da tepki çekti. Mermer ocağına karşı dokuz dernek ve vakıf birleşerek Akbük İçin Komitesi platformunu oluşturdu.

YERLEŞİME 500 METRE

Akbük İçin Komitesi avukatı Faruk Haksal, “Burası ormanlarıyla ve turizmiyle öne çıkan bir bölge. Açılmak istenen mermer ocağı en yakın yerleşim yerine 500 metre yakında. Ocaktan kalkan mermer tozları rüzgârlarla göğüs hastalarının ve emeklilerin sağlık için tercih ettiği Akbük’e yayılacak” ifadelerini kullandı. Atatürkçü Düşünce Derneği Akbük Şube Başkanı Dilek Aker de “Mermer ocağı Akbük’ün ormanlık sırtlarına yapılmak isteniyor. O sırtlarda Kurtuluş Savaşı’nda Mareşal Fevzi Çakmak’ın askerlerini yürüttüğü yol da kapanacak. Sırtımıza hançer vuruluyor” diye konuştu.