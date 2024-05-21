Kuruculardan 'hasetlik' tartışması: 'Kendine bir iş bulup onunla gündem olsan...'

Getir'in sponsoru olduğu Tottenham'a borcu olduğu haberlerini paylaşan Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ve Getir'in kurucusu Nazım Salur arasında tartışma yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 20:40
Kuruculardan 'hasetlik' tartışması: 'Kendine bir iş bulup onunla gündem olsan...'
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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Getir'in kurucusu Nazım Salur sosyal medyada tartıştı.

Nevzat Aydın, İngiliz medya kuruluşu Sky News'in Tottenham'a sponsor olan Getir'in kulübe 5 milyon pound borcu olduğuna dair haberini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydın, paylaşımında "Tatsız. Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik" ifadelerine yer verdi.

Getir'in kurucusu Nazım Salur, "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı" şeklinde yanıt verdi. 

Bunun üzerine Nevzat Aydın, "Kendime göre bayağı yoğunum, sağol. İçinde olduğum sektör ile ilgili -Türkiye internet ekosistemi- bayağı flaş bir gündemsiniz bence. Duyduklarımın veya bildiklerimin küçük bir kısmını bile yazmadım Nazım. 2 milyar $ batırdın da benim iki tane yazımı mı kaldıramadın? Hasetlik demişsin de; onu da çok anlamadım neye haset edeceğimi?" karşılığını verdi.


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