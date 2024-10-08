Kurucumuz Yunus Nadi’nin memleketinde açılan anıtının ardından panel düzenlendi

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

Atatürk’ün yoldaşı, Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi’nin, Kurtuluş Savaşı’na katkıları memleketi Fethiye’de düzenlenen panelle bir kez daha vurgulandı. Yunus Nadi anıtının ve parkının açılışının ardından düzenlenen panelde, Nadi’nin, işgal yıllarında Ankara’ya geçerek Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer aldığı ve arkadaşlarıyla birlikte Anadolu Ajansı’nı kurarak mücadeleyi dünyaya duyurduğu anlatıldı.

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi’nde, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın da katıldığı etkinlikte, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaören ile yazarlarımız Mine Kırıkkanat ve Miyase İlknur konuşmacı olarak yer aldı. Panele, Yenigün Haber Ajansı AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Selçuk Özer, Osman Gölcük, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Fethiye Cumhuriyet Okurları temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Dr. Ceyhun İrgil moderatörlüğündeki “Cumhuriyet Fethiye’de Doğdu” konulu panelin açış konuşmasını yapan Coşkun, Fethiye’de açılan anıt ve park ile hemşerilerinin Yunus Nadi’ye vefasını gösterdiğini anlattı. Coşkun, “Cumhuriyet Fethiye’de doğdu sloganı çok doğru. Fethiye’de Yunus Nadi adına açılan anıt ve park ile Fethiyeliler sadakat ve vefasını göstermiştir. Bu kültür ve basın tarihine geçecektir” dedi. Dr. İrgil ise “Cumhuriyet gazetesi Anadolu’daki pek çok insana üniversite olmuştur. Gazetenin 100. yılında burada oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Panelde konuşan yazarlarımız Cumhuriyet gazetesinin kuruluş sürecinden bu yana çok kez hedef alındığını ve birçok yazarının öldürüldüğünü anımsattı. Yunus Nadi’nin Cumhuriyet gazetesi ve Türkiye için önemine vurgu yapan Kırıkkanat, İlhan Selçuk ile anılarından aktarımlar yaptı.

Kırıkkanat, “1978’de Cumhuriyet gazetesine girdim. Cumhuriyet çalışanları olarak biliriz, Cumhuriyet’in sorunları bitmez, aynen Türkiye Cumhuriyeti gibi 100 yıldır saldırı altındadır. Suikastlarda öldürülen yedi yazarımız dışında İlhan Selçuk Ergenekon’da yargılandığı için öldü. Cumhuriyet için 100 yıldır fedakârlık yaparak çalışıyoruz” diye konuştu.

‘BİR TEK O BÖYLE OLMAZ DEDİ’

Işık Kansu, Yunus Nadi’nin yaşamından kesitler ve tarihsel belgeler sundu. Kansu, “Yunus Nadi Atatürk’ü kamuoyuna duyuran ilk gazetecidir. Yunus Nadi Anadolu’ya geçtikten sonra Halide Edip ile buluşur ve ulusal Kurtuluş Savaşı’nı dünyaya duyurmak için ajans kurulması gerektiğini konuşurlar. Sonra Anadolu Ajansı’nı kuracaklardır” dedi.

Miyase İlknur, yıllardır çalıştığı Cumhuriyet gazetesindeki anılarını anlattı. İlknur, Yunus Nadi’nin Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği katkıya vurgu yaptı ve şunları söyledi: “O yıllarda gazetecilik yapan başkaları da var. Bir kısmı burs alarak yurtdışına gidiyor, bir kısmı sesini çıkarmıyor. Sadece bir kişi ‘Böyle olmaz’ deyip Anadolu’ya geçiyor. O kişi Yunus Nadi.”

‘EFSANE KADRO’

“Ben Cumhuriyet ile büyüdüm” diyen Mehmet Karaören babası Sami Karaören’in Cumhuriyet gazetesi yazıişleri müdürü olarak çalıştığı yıllarda gazetenin efsane kadrolarıyla yaşadığı anıları, evlerini ziyaret eden dönemin gazeteci aydınlarını anlattı.