Yunus Nadi Parkı ve anıtı açıldı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 18:15

Güncelleme: 06.10.2024 - 19:01

Açılışa Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Yazarımız Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaören, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Yenigün Haber Ajansı A.S. Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Gölcük ve Osman Selçuk Özer, Yazarlarımız Miyase İlknur ve Mine Kırıkkanat katıldı.

"CUMHURİYET GAZETESİ İLE BÜYÜDÜM"

Tören Yunus Nadi Anıtı’na imza atan sanatçı Onur Fırat Fen’in konuşmasıyla başladı. Parkın atıl bir alanken kamuya kazandırıldığına vurgu yapan Fen, “Esere şubat ayında başladık. 45 gün önce anıtımızın yerini tayin ettik. Burası küçük ama şehrin kalbi sayılabilir. Fethiye için önemli ve değerli bir anıt olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet, 100 yılı geride bırakan ve ikinci yüzyıla dahil olmuş, nice gazetecinin yetişmesine sebep olmuş, çizgisinden sapmadan bugünlere kadar gelen bir gazete. 100. yıl ifadesini altın harflerle oraya kazıdık” dedi.

Fen’in ardından konuşan Mehmet Karaören ise babası, Eski Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sami Karaören’i anarak başladı.

Karaören, “Bir hayata ait en önemli anlardan birini yaşamaktayım. Benim babam bir Fethiye’li, bir köy çocuğu. Bizim hayatımızın önemli bir parçası olan Cumhuriyet gazetesi ile büyüdüm. Benim okumamda Cumhuriyet gazetesinden kazanılandan başka para geçerli olmadı. Benim için hem Fethiye hem Cumhuriyet çok önemli. Bugün burada bu iki değerin bir araya gelmesi çok değerli” diye konuştu.

Törende konuşan Alev Coşkun ise Yunus Nadi’nin kurtuluş mücadelesi yıllarında çıkarmakta olduğu Yenigün adlı gazeteyi nasıl Ankara’ya taşıdığını ve Cumhuriyet Gazetesi’nin açılış sürecini anlatarak konuşmasına başladı.

Coşkun, “Yunus Nadi daha 20 yaşındayken İttihat ve Terakki’nin gazetesinde yazı yazmaya başlıyor. O günkü baskıcı yöneticiler Yunus Nadi’yi Midilli Adası’na sürgün ediyor. 3 senelik sürgünden sonra İstanbul’a dönüyor. Fethiye’li bilge, Kuvvayı Milliye’ci Nadi, Osmanlı 1. Dünya Savaşı’nda kaybettiğini kabul ettikten sonra, herkes darmadağın iken ‘Yenigün’ isimli bir gazete çıkarmaya başlıyor. Kendisini Malta’ya sürgün etmek üzere arayan İngiliz subaylarından eşi Nazime Nadi sayesinde saklanıyor. Nazime hanım, Nadi’yi çeyiz sandığına sokarak saklıyor. O sandıktan çıktığı gece Yunus Nadi Anadolu’ya geçti” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in ilanını 29 Ekim 1923 günü Anayasa Komisyonu Üyesi olarak Yunus Nadi’nin duyurduğunu anımsatan Coşkun, “Bu parkın yemyeşil yapılması, Yunus Nadi’nin heykelinin dikilmesi, bir kültür merkezinin yapılması sebebiyle emeği geçen herkese ve özellikle Belediye Başkanı Alim Karaca’ya teşekkür ediyorum. Kendi hemşerisine sahip çıkmak ve yaşatmak için anıt yapmak çok güzel bir şey” dedi.

"FETHİYE’DE YAŞAYAN PEK ÇOK CUMHURİYET SEVDALISI VAR"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise konuşmasına suikast sonucu öldürülen Cumhuriyet aydını, Akademisyen-Yazar, Siyasetçi, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Bahriye Üçok’u anarak başladı.

“Fethiye’de yaşayan pek çok cumhuriyet sevdalısı var” diyen Karaca, “Göreve geldiğimden beri benden hiçbir maddi destek beklemeden hep yanımda olan, bu kültür evinin proje mimarı olan sayın Ceyhun İrgil’e teşekkür ediyorum. Bu projeyi çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Karaca, “Bu şehir Şehit Yüzbaşı Fethi Bey’den ismini alan, ismi Atatürk tarafından verilen bir şehir. Yunus Nadi’nin hemşerisi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu coğrafyada onların anısını yaşatabilmek adına bu gibi çalışmaları hayata geçirirken emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Buradan sadece Yunus Nadi’yi anıp ayrılmamalıyız. Onu yaşamalı ve yaşatmalıyız. 1924’ten bu yana cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan, bugün de bize büyük güç ve geleceğe yönelik güven veren Cumhuriyet gazetesinin birbirinden değerleri yazarlarını ağırlamak benim için çok önemli. Bu yürüyüşte hiçbir şeyden korkusu olmayan bir belediye başkanı olarak her zaman siz değerli aydınlarımızda yürüyeceğimi söylemek isterim. Umarız ki cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan yeni bir yönetim olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Yunus Nadi Anıtı alkışlar eşliğinde açıldı. Yurttaşlar anıt önünde fotoğraf çektirdi.