Kurukahveci Mehmet Efendi'den bir İsrail açıklaması daha

Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:10

Güncelleme: 15.11.2023 - 12:10

İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den bir açıklama daha geldi.

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Firmamız ve ailemiz hakkında bir süre önce başlatılan organize saldırılar bugün de X platformunda devam etmektedir. İsrail merkezli bir grup tarafından yapıldığını tespit ettiğimiz operasyonun maksadının ne olduğunu çok iyi biliyor ve görüyoruz. Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi hiçbir koşulda Gazzeli binlerce masum çocuk ve kadını katleden İsrail hükümetine, İsrail ordusuna ve katliama ortak olan gruplara destek vermemiştir, vermeyecektir. Masum insanları terörist göstermeye çalıştıkları gibi Türk milletine mal olmuş markamızı karalama çabası gösterenleri de lanetliyoruz."