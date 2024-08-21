Kurultay’dan sonra ilk görüşme: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?

Yayınlanma: 21.08.2024 - 23:50

Güncelleme: 21.08.2024 - 23:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün, Kurultay'ın ardından ilk kez görüşmüştü.

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talep ettiği görüşme 20 Ağustos akşam üzeri Kılıçdaroğlu’nun Ankara, Çukurambar’daki evinde yapıldı.

Çay sohbeti şeklide süren görüşmede “ülke ve parti konularının” ele alındığını dile getiren Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar İmamoğlu, ile “geçmişi geçmişte bırakıp geleceğe dönük” sohbet gerçekleştiğini söyledi.

Bu çerçevede ele alınan konular arasında ülkedeki ekonomik kriz, AKP iktidarıyla aktif ve güçlü mücadele, normalleşme sürecinden duyulan karşılıklı rahatsızlık, 8 Eylül’de yapılacak CHP Tüzük Kurultayı üzerine görüş alışverişi ve İmamoğlu’nun İstanbul projelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun CHP yönetimine dair konuları İmamoğlu’yla görüşmediğini, İmamoğlu’nun da o konuyu açmadığını vurguladı.

ÖZEL İLE GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etme niyetini medyadan öğrendiklerini belirten aynı kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine dair görüşlerini doğrudan Özel’e iletmeyi doğru bulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun yakın zamana dek İmamoğlu’na yönelttiği eleştirilerin gündeme gelip gelmediği sorusu üzere, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresindeki isim, her iki siyasetçinin de geçmişteki konulara girmediğini, şu anda önemli olanın görüş ayrılıklarını kenara ayırarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’yle mücadeleye yoğunlaşma gereği üzerine konuştuklarını kaydetti.