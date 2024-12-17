Kuryeler iş bırakma hazırlığında: Gerçek esnaf olmak istiyoruz

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:39

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:40

Hız baskısı nedeniyle tehlikeli çalışma koşulları içeresinde işlerini yapmaya çalışan kuryeler "gerçek esnaf" olma beklentilerini sürdürüyor. Ekipman, yemek, yakıt gibi masraflarını kendileri karşılayan kuryeler paket başı sistemle daha fazla çalışmaya ve daha fazla risk almaya zorlanıyor.

ADİL SÖZLEŞME VE KAZANÇ

Gerçek bir esnaf gibi çalışmak istediklerini belirten Ankara Kuryeler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar kuryeler için; gerçek usul değil, hasılat esasına göre vergilendirme sistemi uygulanması, birden fazla firma ile çalışabilme hakkının tanınması, mesleki yeterlik belgesinin zorunlu hale getirilmesi, adil sözleşme ve kazanç isteklerini dile getirdi.

YA EYLEM YA İŞ BIRAKMA

Yaklaşık 2 milyon motokuryenin, sadece 5 e-ticaret firmasının insafına terk edilmiş durumda olduğunu ifade eden Akpınar, "Bu firmalar, sesimizi duymadıkları sürece ya büyük bir eylem yapacağız, ya iş bırakacağız, ya da büyük bir sürüş etkinliğiyle haklarımızı haykıracağız. Kuryeler, 5 e-ticaret firmasından daha büyüktür. Artık köle gibi çalışmak istemiyoruz. Biz, kâğıt üzerinde değil, sahada da gerçek bir esnaf olmak istiyoruz" diye konuştu.

ÖLÜMLERİN ÖNLENMESİ İÇİN PLANINIZ VAR MI?

Öte yandan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da motokuryelere ilişkin yapılan düzenlemenin ayrıntılarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu.

Karaca, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

- "Yapıldığı söylenen motokurye düzenlemesi çalışmasına bakanlığınız müdahil olmuş mudur?"

- "Bu düzenleme içinde kurye ölümlerinin önlenmesi için bir planınız var mıdır?"

- "Motokuryelik faaliyetinin çok tehlikeli iş sınıfına alınması yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır?"

Motokuryeliğin ölümlü iş kazası riski yüksek bir meslek olduğuna dikkat çeken Karaca, kullanılan aracın korumasızlığı ve işin niteliğinden doğan riskler dolayısıyla motokuryelik faaliyetlerinin çok tehlikeli işler sınıfında yer alması gerektiğini belirtti.