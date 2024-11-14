Acı gerçek ortaya çıktı: Okul masrafları için motokuryelik yapıyormuş!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:10

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:17

Burdur'da Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta önceki gün saat 19.00 sıralarında, Ramazan Emre Çevik yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş idaresindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aktaş (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cenazesi, dün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Menteş köyüne getirildi. Cenazesi köyün morguna konulan Aktaş, bu sabah kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OKUL HARÇLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın, boş zamanlarında motokuryelik yaparak okul masraflarını karşıladığı öğrenildi. Aktaş'ın 3 kız kardeşi olduğu, anne ve babasının Menteş köyünde yaşadığı belirtildi.

Öte yandan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik ise, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaza anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki Mehmet Aktaş'ın savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.