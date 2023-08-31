Kuşadası açıklarında lastik bot içinde 25 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası yapması sonucu sürüklenmeye başlayan 25 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası yaşaması sonucu sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) 25 kaçak göçmeni yakaladı.
Olay sonrası göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaçak göçmenler sağlık kontrolleri ve gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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