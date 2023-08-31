Kuşadası açıklarında lastik bot içinde 25 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası yapması sonucu sürüklenmeye başlayan 25 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:50
Kuşadası açıklarında lastik bot içinde 25 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası yaşaması sonucu sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) 25 kaçak göçmeni yakaladı.

Olay sonrası göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenler sağlık kontrolleri ve gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.


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