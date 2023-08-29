Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 9 organizatör tutuklandı

Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 9 organizatör tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:46
Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 9 organizatör tutuklandı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması için 12-25 Ağustos tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 13 şüphelinin organizatörlük yaptığı tespit edildi. 

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol kararı, 1 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 10 araç, 40 can yeleği ve 58 bin 665 TL, 3 gram altın ve 3 Amerikan Doları ele geçirildi.

Öte yandan suça karıştığı tespit edilerek Türkiye’den yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 71 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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