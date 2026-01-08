Kuşadası Belediyesi ile 'çadır' gerginliği yaşanmıştı: Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama!

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri arasında dün akşam saatlerinde Büyükşehir’e ait olduğu belirtilen alandaki yapı çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı. Tarafların karşı karşıya gelmesi üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak temel sorumluluğumuz; ilimizin 17 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, afetlere karşı hızlı ve etkin müdahale edebilecek altyapıyı kesintisiz şekilde oluşturmaktır. Bu kapsamda Kuşadası ilçemizin merkezinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan ve yangınlara en kısa sürede müdahale edilebilmesi amacıyla itfaiye araçlarının konuşlandırılması için planlanan Belediyemiz arazisinde, hukuka ve kamu yararına açıkça aykırı bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Söz konusu alanda, Kuşadası Belediyesi tarafından hizmetin engellenmesi amacıyla izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen kaçak yapılaşma, yalnızca hukuki bir ihlal değil; aynı zamanda Kuşadası halkının can güvenliğini riske atan son derece sorumsuz bir tutumdur. Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenliğini tehlikeye atan hiçbir uygulamaya kayıtsız kalamaz. Bu nedenle ekiplerimiz tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılmış ve Belediyemiz arazisindeki kaçak yapı yıkılarak alan asıl amacına uygun şekilde korunmuştur.

Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki; hiçbir siyasi yaklaşım, hiçbir kişisel hesap, vatandaşlarımızın can güvenliğinden daha önemli değildir. İtfaiye hizmeti engellenemez, kamu yararı göz ardı edilemez. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engellemelere rağmen, halkımız için ve halkımızla birlikte çalışmaya; Kuşadası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”